Видеоролик с места инцидента очевидцы распространили в соцсетях и месседжерах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте стрела из лука попала в спину мальчика, игравшего в футбол на городском стадионе, сообщает Kazpravda.kz

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«На территории центрального стадиона в секции стрельбы из лука для лиц с инвалидностью во время занятий одна из стрел, отклонившись от траектории, вылетела за пределы секции. В результате попала в несовершеннолетнего, который проходил рядом со стадионом», – детализировали в правоохранительных органах.

Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь. Врачи утверждают, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.