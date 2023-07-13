Малообеспеченные семьи могут получить возмещение части затрат на комуслуги – Правительство РК

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Пресс-служба Правительства РК сообщила о том, что малообеспеченные семьи получили возможность возмещения части затрат на коммунальные услуги, передает Kazpravda.kz.

С текущего года в целях комплексной модернизации оборудования энергоисточников, а также снижения износа сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения начата реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции». Предполагается, что это позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг в целом.

Как отметили в пресс-службе, на сегодня уже утверждено 212 заявок предприятий ЖКХ на изменение тарифов и инвестиционных программ (увеличение ремонтных работ и зарплат работников, содержание бесхозных сетей и т. д.). Изменение тарифов на коммунальные услуги в результате составило 10-30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и коммунальных служб.

Вместе с тем уязвимые слои населения могут рассчитывать на компенсацию части затрат на коммунальные услуги. Такой механизм предусмотрен в рамках оказания государственной жилищной помощи. Она ежеквартально выплачивается малообеспеченным семьям или гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги (тепло-, электро- и водоснабжение, связь, содержание лифтов и т. д.).

Главное условие – получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории РК либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде.

Согласно изменениям, внесенным Правительством в этом году, жилищная помощь выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи или гражданина. Ранее этот показатель составлял от 2 до 20% в зависимости от региона. При этом акиматы имеют право снижать предельно допустимый уровень ниже 10%.

Так, например, если средний ежемесячный совокупный доход семьи или гражданина составляет 100 тыс. тенге, а расходы на коммунальные услуги – 15 тыс. тенге (свыше 10% от дохода), то потенциальный получатель жилищной помощи имеет право на компенсацию разницы за счет средств местного бюджета.

Поправка, утвержденная Правительством, призвана расширить охват потенциальных получателей жилищной помощи и уменьшить финансовую нагрузку на малообеспеченных граждан.

В целом за последние 4 года жилпомощь выплачена свыше 174 тыс. абонентов на общую сумму 5 млрд тенге. За последние полгода она оказана 31 тыс. семей на сумму 630,5 млн тенге.

Таким образом, в случае повышения тарифов на коммунальные услуги будет увеличена и компенсация, то есть затраты граждан не повысятся.

Для назначения жилищной помощи нужно обращаться в акимат по месту жительства.