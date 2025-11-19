Площадка разместилась на территории индустриальной зоны «Тараз». Предпринимателям были предоставлены готовые помещения, что позволило значительно сократить стартовые затраты и оперативно запустить производственные процессы. Такой подход обеспечил бизнесу доступ к промышленной инфраструктуре и снизил барьеры для входа на рынок.

Инициатором проекта выступило ТОО «I Cons». Его осуществление велось при поддержке социально-предпринимательской корпорации «Тараз» и Фонда развития промышленности. Общий объем инвестиций составил 1,4 млрд тенге. Строительство началось в сентябре прошлого года.

Комплекс включает в себя четыре производственных корпуса общей площадью 10 тыс. кв. м. На их территории уже функционируют предприятия по выпуску закаленного стекла, фиброцемент­ных плит и дверей. Спрос на продукцию устойчив – ее используют крупные строительные компании, в том числе BI Group.

Мощность цеха по выпуску фиброцементных панелей составляет 140 тыс. кв. м в год. Производство дверей позволяет выпускать до 50 тыс. штук изделий ежегодно. Эта продукция широко применяется при строительстве школ, социальных объектов и нового жилья.

На объекте создано около ста новых рабочих мест. В третьем квартале нынешнего года предприятия малой промзоны перешли на стабильный производственный цикл. Рынок продолжает демонстрировать высокий спрос на выпускаемую здесь продукцию.