Мамин провел в Astana Hub совещание по цифровизации

Экономика
3117
Фото с сайта primeminister.kz
Премьер-министр РК Аскар Мамин сегодня посетил международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, где осмотрел ряд разрабатываемых проектов, и провел совещание по вопросам развития цифровизации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В ходе осмотра А. Мамин встретился с представителями стартап-проектов, лабораториями R&D и прототипирования «Шеберхана», инвесторами и представителями Клуба Бизнес ангелов.



Состоялось рабочее совещание по внедрению цифровых технологий. О мерах по развитию в Казахстане цифровых технологий доложили министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, председатель правления «Зерде» Е. Дурмагамбетов. На сегодня Astana Hub становится «зонтом» по предоставлению льготного налогового режима для участников Хаба и упрощенного процесса получения визы для иностранных участников. В технопарке развивают свои проекты 150 стартапов, это более 500 предпринимателей.



По итогам обсуждения Премьер-министр дал ряд конкретных поручений министерствам цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития по активизации внедрения передовых цифровых технологий, обеспечению синергии развития стартап-проектов с государственными программами развития предпринимательства.

Во время посещения территории выставки EXPO А. Мамин также ознакомился с ходом строительства и реконструкции Выставочного центра, здания IT-университета. Кроме того, Премьер-Министру презентовали городскую инновационную площадку «Seed Space Astana». А. Мамин также посетил Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, а также провел совещание по развитию Международного финансового центра Астана.

