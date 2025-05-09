Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе

День Победы
83
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Южном Казахстане установили памятник Героям Советского   Союза Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой, передает корреспондент kazpravda.kz с места событий.

Фото автора

Скульптурная композиция установлена на трассе, ведущей из Шымкента в Ташкет на территории комплекса «Мәңгілік ел» в селе Сарапхана Казыгуртского района Туркестанской области.  Монумент установлен на холме, хорошо виден с дороги.

Идея увековечить подвиг легендарных девушек-казашек принадлежит председателю международного общественного благотворительного фонда «Жеті жарғы және Қожаберген жырау», заслуженному деятелю Казахстана Бекету Тургараеву.

«Президент Касым-Жомарт Токаев на курултае говорил о необходимости начать подготовку к 80-летию Победы. В Средней Азии нет таких девушек-героев, как наши Алия, Маншук и Хиуаз. Их только три. Решили поставить им памятник, чтобы потомки знали, за что они сражались на фронте, за что совсем юными отправились на фронт. Такого памятника нет не только в Южном Казахстане, но и на территории  всей нашей республики. Если и есть, то отдельно каждой, а вместе – нет», отметил Бекет Тургараев.

Автор композиции -  Адильхан Баялиев. Он  показал решительность отстоять страну и родной дом пулеметчицы Маншук Маметовой, снайпера Алии Молдагуловой и летчицы Хиуаз Доспановой.

Общая высота памятника с постаментом и  со стелой - 9,5 метра. На переднем плане -  бронзовые фигуры девушек – по три метра каждая. На верху стелы рельеф, включающий изображение самолета, пулемета и ружья, подчеркивающие военную профессию девушек.

«Стела на заднем плане как бы символизирует решительность дать отпор врагу. Помните легендарные слова – «за нами – Москва»? Стела в композиции - стилизованная стена, подчеркивающая, что  отступать - некуда», раскрывает творческую задумку скульптор Адильхан Баялиев.

После открытия памятника в комплекса «Мәңгілік ел» прошло собрание, на котором вспоминали подвиг легендарных девушек-казашек, говорили о значении композиции в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

#Шымкент #День Победы #Маншук #Алия #Хиуаз

Популярное

Все
В Байсеите родились герои Бреста
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Подвиг на все времена
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
Защищали Отечество, спасая раненых
Имя казахстанца увековечили на Орловщине
Детство, опаленное войной
Спасибо, ветераны, за Победу!
Диорама расскажет о былом
В Семее открылась выставка «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран»
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
Они освобождали Европу
Отцу не было и восемнадцати
Ищем ровесников следы…
Незабываемые огненные годы
На медицинской передовой
Забота о ветеранах – приоритет социальной политики государства
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»
Актау станет международным курортом
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
80 лет подвигу Рахимжана Кошкарбаева
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни мая
Школьники реконструировали историю освобождения концлагеря
Краснокнижный снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки на Алтае
Американец в течение 18 лет вкалывал себе яд змей
Праздник музыки: более 30 мероприятий пройдет в рамках международного фестиваля «Опералия»
Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца
Современные технологии для защиты от паводков применяют в СКО
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Полководец. Писатель. Патриот
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Боевой путь пулеметчика

Читайте также

В Павлодаре создали мурал с портретами знаменитых фронтовик…
В селе Талас открылся памятник героям войны
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Токаев возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]