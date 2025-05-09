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Скульптурная композиция установлена на трассе, ведущей из Шымкента в Ташкет на территории комплекса «Мәңгілік ел» в селе Сарапхана Казыгуртского района Туркестанской области. Монумент установлен на холме, хорошо виден с дороги.

Идея увековечить подвиг легендарных девушек-казашек принадлежит председателю международного общественного благотворительного фонда «Жеті жарғы және Қожаберген жырау», заслуженному деятелю Казахстана Бекету Тургараеву.

«Президент Касым-Жомарт Токаев на курултае говорил о необходимости начать подготовку к 80-летию Победы. В Средней Азии нет таких девушек-героев, как наши Алия, Маншук и Хиуаз. Их только три. Решили поставить им памятник, чтобы потомки знали, за что они сражались на фронте, за что совсем юными отправились на фронт. Такого памятника нет не только в Южном Казахстане, но и на территории всей нашей республики. Если и есть, то отдельно каждой, а вместе – нет», отметил Бекет Тургараев.

Автор композиции - Адильхан Баялиев. Он показал решительность отстоять страну и родной дом пулеметчицы Маншук Маметовой, снайпера Алии Молдагуловой и летчицы Хиуаз Доспановой.

Общая высота памятника с постаментом и со стелой - 9,5 метра. На переднем плане - бронзовые фигуры девушек – по три метра каждая. На верху стелы рельеф, включающий изображение самолета, пулемета и ружья, подчеркивающие военную профессию девушек.

«Стела на заднем плане как бы символизирует решительность дать отпор врагу. Помните легендарные слова – «за нами – Москва»? Стела в композиции - стилизованная стена, подчеркивающая, что отступать - некуда», раскрывает творческую задумку скульптор Адильхан Баялиев.

После открытия памятника в комплекса «Мәңгілік ел» прошло собрание, на котором вспоминали подвиг легендарных девушек-казашек, говорили о значении композиции в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.