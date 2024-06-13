Maqsut Narikbayev University дебютирует в международном образовательном рейтинге

Times Higher Education Impact Rankings 2024 охватывает 7000 учреждений в 171 стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу вышеуказанного вуза

Фото: Maqsut Narikbayev University

MNU продемонстрировал достойные результаты в Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024, оценивающем вклад университетов в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

«Университет впервые принял участие в этом международном рейтинге и занял генеральную позицию в диапазоне 1001-1500 общемирового списка. Особо стоит отметить высокие позиции в категории ЦУР ООН по направлению «Мир, правосудие и эффективные институты», где MNU вошел в топ 201-300 мировых вузов», - говорится в пресс-релизе.

Достижения университета в других направлениях ЦУР ООН включают: SDG 8: Достойная работа и экономический рост - университет находится в диапазоне 401-600; SDG 5: Гендерное равенство - позиции в диапазоне 601-800.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем последовательно развиваться в направлении устойчивого развития. Сейчас по этому направлению также активно работает наш научно-прикладной центр MIND. Он подкрепит каждую ЦУР качественными исследованиями и аналитикой», — отметил провост Maqsut Narikbayev University Сергей Пен.

В скором времени на официальном сайте университета появится специальная страница, посвященная деятельности MNU в рамках глобальных целей ООН, где каждый сможет ознакомиться с инициативами и достижениями университета.

Этот учебный год был особенно значимым для университета в контексте международного признания. Зимой MNU стал первым университетом в СНГ и Центральной Азии, который прошел институциональную аккредитацию QAA, что подтверждает стремление университета к высоким стандартам качества образования и международного признания.