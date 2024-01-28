Мария Дмитриенко выиграла «золото» рейтингового Кубка мира по стендовой стрельбе

Фото: Минтуризма и спорта РК

Член сборной Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко на проходящем в Каире рейтинговом Кубке мира выиграла золотую медаль, сообщает Минтуризма и спорта РК.

Наша соотечественница стала лучшей в финальном зачете упражнения «трап». Успешное участие в данном соревновании позволяет поднять свой рейтинг по табличной шкале ISSF для получения именной олимпийской квоты для участия в летних Олимпийских играх в Париже.

Кубок мира в Египте продлится до 1 февраля, в нем принимают участие более 700 стрелков из 65 стран мира.

Сборную Казахстана представляют 16 человек.