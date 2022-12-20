Машина вылетела с моста в Алматы, пострадали три человека

Фото: auto.today

В Алматы машина вылетела с моста с тремя пассажирами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

По информации дежурной части Управления местной полицейской службы, ДТП произошло сегодня, 20 декабря, в 01:50. За рулем Toyota Camry находился 20-летний парень.

"Водитель, управляя машиной марки Toyota Camry, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, на пересечении с улицей Кудерина, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие - металлическое ограждение с западной стороны путепровода, далее продолжив движение, допустил опрокидывание с моста", – рассказали в полиции города.

В пресс-службе отметили, что в результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

"Кроме того, медицинская помощь понадобилась двум его пассажирам - молодым людям 1999 и 2003 годов рождения, они также были госпитализированы. Данный факт принят в производство сотрудниками полиции Алатауского района", – добавили в полиции.