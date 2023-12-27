Машинист погиб на руднике "Казахмыса"

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Несчастный случай произошел 26 декабря 2023 года на руднике «Жыланды» компании «Казахмыс» в области Улытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт компании

Фото: kazakhmys.kz

«В 18:30 на одном из участков шахты «Восточная Сары-Оба» при движении подземной самоходной машины к месту производства работ водитель совершил неумышленный наезд на машиниста 1992 года рождения. В результате работник получил травмы, не совместимые с жизнью.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая», – говорится в сообщении группы компаний «Казахмыс».

Руководство и трудовой коллектив компании принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее, 27 ноября 2023 года, на руднике «Жайсан» компании «Казахмыс» в Жамбылской области получили смертельные травмы двое проходчиков 1981 и 2002 годов рождения.

После этого группового несчастного случая компания приостановила горно-проходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках. 

 

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