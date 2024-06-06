«Скорые» оснастят видеокамерами после нападения на водителя в Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Об этом на своей странице в Instagram написал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

«Как вы все помните, наше общество возмутил случай нападения на водителя скорой помощи. Тогда поручил разработать план действий, чтобы повысить безопасность сотрудников скорой помощи. В машины устанавливаем видеокамеры, которые фиксируют всё, что происходит вокруг и внутри скорых. Четыре камеры направлены на водителя, лобовое стекло, заднюю часть автомобиля и салон. Система видеонаблюдения связана с Центром оперативного управления и диспетчерской службой скорой помощи», – пояснил глава региона.

Также он добавил, что камеры появятся на 80 машинах скорой помощи в Караганде, Темиртау, Сарани, Шахтинске, Абае, Балхаше и районах. Уже оборудовано 30 автомашин. До конца месяца завершат установку.