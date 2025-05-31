Маск покидает Белый дом. Трамп подарил ему золотой ключ

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Пятница стала последним официальным днем работы в Белом доме ближайшего соратника Дональда Трампа, бизнесмена и мультимиллиардера Илона Маска, во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) — созданного по его же инициативе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: Getty images

По случаю окончания контракта президент Трамп провел с Маском совместную прощальную пресс-конференцию, рассыпавшись своему соратнику в самых пышных комплиментах.

Сам Маск при этом на встречу с журналистами пришел с хорошо заметным черным пятном вокруг правого глаза.

По словам самого миллиардера, в глаз он получил от одного из своих 13 детей — пятилетнего сына по имени Х — причем ударить себя Маск-старший попросил сам.

Выступление свое он начал со слов о том, что «это не конец департамента DOGE, а только его начало».

Хотя время его собственной работы в качестве госслужащего подошло к концу, созданный под него департамент продолжит работу.

Да и сам Маск, по словам президента, «не то чтобы уходит», а наверняка еще не раз будет возвращаться, поскольку DOGE — этого в первую очередь его детище.

Наблюдатели напоминают, что люди, покидающие команду Трампа, чаще всего делают это после ссоры с президентом или после того, как навлекают на себя его гнев.

Маск, однако, получил от президента целую кучу похвал и памятный подарок — золотой ключ в деревянной шкатулке, — который, как заявил Трамп, он дарит только «особенным людям» в знак благодарности от страны.

Изначально Маск обещал сэкономить американскому бюджету колоссальную сумму — порядка 2 трлн долларов. Впрочем, реальная заявленная экономия оказалась куда скромнее, не дотянув даже до одной десятой обещанной суммы ($175 млрд).

При этом, как показал анализ Би-би-си, больше половины даже этих (якобы сэкономленных DOGE) средств не детализированы — то есть неясно, какие именно статьи расходов сокращены. И лишь около четверти объявленной в пятницу суммы экономии сопровождены соответствующими конкретными документами.

Другими словами, даже эту — куда более скромную — заявленную экономию приходится во многом принимать на веру.

$175 млн — это даже без учета расходов на работу самого департамента Doge, который регулярно обращался в суд и даже нанимал обратно недавно уволенный персонал.

Столь колоссальное расхождение с изначально объявленной им суммой Маск объяснил тем, что — несмотря на его уход — работа DOGE по выявлению и урезанию неэффективных бюджетных трат продолжается, и «цель в $2 трлн будет достигнута со временем», рано или поздно.

#отставка #Илон Маск #Дональд Трамп

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