Маслихаты создают социальную инфраструктуру

Официально
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Председатель республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Тулеубек Мукашев встретился с депутатами маслихатов Актюбинской области.

Пресс-служба РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана»

Темой заседания стали вопросы качественной реализации предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении Тулеубек Мукашев сделал акцент на необходимость активизации работы по повышению качества жизни казахстанцев и их благосостояния.

- Глава государства в своем Послании Народу Казахстана особое внимание уделил обеспечению социальной справедливости, а также улучшению условий и качества жизни людей. Уверен, что мы сделаем все необходимое для будущего казахстанского народа и государства.

Строительство Нового Казахстана, новые задачи перед маслихатами по повышению условий и качества жизни населения потребовали существенной перестройки деятельности депутатов со своими избирателями, введения институтов наказов избирателей и отзыва депутатов маслихатов.

 Основной задачей  маслихатов и их депутатов в новых условиях  становится формирование на своей территории качественной социальной инфраструктуры: детсадов, благоустройства, объектов торговли, дорог, благоустройства, библиотек, школ, организация строительства и ремонта жилья и социальных объектов  и много другого.

Ералы Тугжанов отметил, что на сессии областного маслихата обсуждены пути развития экономики региона, улучшения условий жизни населения и сохранения стабильности. В этой связи утвержден бюджет на ближайшие 3 года.

- С учетом поручений нашего Президента на решение социальных задач будет направлено 64,3% бюджетных средств, — добавил аким области. - В регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. Принят ряд конкретных мер по привлечению инвестиций и развитию сельского хозяйства. 98% жителей обеспечены чистой питьевой водой, 93,4% - природным газом. Отремонтировано 536 километров дорог, по итогам года доля дорог местного значения в нормативном состоянии составляет 72%. Решаются и экологические проблемы. В области создано около 33 000 новых рабочих мест, 48% из которых являются постоянными.

– Предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева является важным документом, определяющим настоящее и будущее нашей страны. Именно поэтому мы не ограничиваемся созданием планов и проектов, мы намерены добиваться конкретных результатов по всем направлениям, - сказал аким области.

Секретарь областного маслихата Амангельды Нугманов остановился на важных пунктах предвыборной программы главы государства.  

- Наша главная цель - создание справедливого Казахстана. Предвыборная программа предусматривает переход страны к новой государственной политике, основанной на трех взаимосвязанных принципах: справедливое государство - справедливая экономика - справедливое общество, - отметил Амангельды Нугманов. - Справедливое государство стремится продолжить политическую модернизацию, следуя формуле «Сильный президент – Влиятельный парламент – Подотчетное правительство».

Справедливая экономика предполагает, что мы кардинально изменим модель развития. Экономика не монополизируется, а государство значительно сокращает свое присутствие в бизнесе, что обусловлено тем, что олигополистический капитализм в Казахстане вызвал социальное неравенство и дисбаланс внутреннего рынка. Недобросовестная деятельность монополистов препятствовала росту реальных доходов граждан, ставила их в «ловушку бедности» и препятствовала укреплению среднего класса.

Справедливое общество предполагает создание развитой социальной инфраструктуры и широких возможностей для реализации человеческого потенциала. Необходимо создать здоровое, образованное, трудолюбивое, социально защищенное и патриотичное общество.

Амангельды Нугманов также отметил, что депутаты провели большую работу в селах, встречались с населением, разъясняли приоритетные направления послания президента РК, а также активно работали в сфере экономических и политических реформ.

- Депутатский корпус областного маслихата посетил все районы области и ознакомился с ходом проводимой работы по исполнению послания президента РК. Кроме того, аналогичная работа проводилась с сельскими округами непосредственно на платформе «Zoom» в онлайн формате, - добавил докладчик. - С сентября этого года к этой работе на постоянной основе приступили и члены Актюбинского областного филиала РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана».

 Как отметил председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Тулеубек Мукашев, сегодня  от  каждого  депутата маслихата  требуются профессиональные и личностные качества - обладать коммуникативными навыками с населением, еженедельно встречаться с избирателями, посещать объекты своего избирательного округа. Каждый депутат должен владеть государственным и русским языками, знать историю, традиции, обычаи титульной нации и народностей. А также обладать организаторскими  и конструктивными способностями.

Актюбинским областным маслихатом были внесены предложения в законопроект «О местном самоуправлении», которые содержат более 100 поправок.

- Разработанные нами предложения по усилению роли маслихатов направлены на создание Нового Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками, - пояснил секретарь областного маслихата. - Все эти меры будут способствовать появлению действительно авторитетных и ответственных местных лидеров, способных мобилизовать свои сообщества для эффективного решения волнующих людей проблем.

В ходе заседания было зачитано совместное обращение депутатов маслихата всех уровней и членов республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» по Актюбинской области по поддержке и реализации предвыборной программы и курса президента Республики Казахстан. Обращение нашло единогласную поддержку участников заседания актива.

В завершение заседания ветеранам труда, актюбинцам, внесшим значительный вклад в развитие экономики региона, депутатам, секретарям маслихатов г.Актобе и районов были присвоены звания «Почетный гражданин Актюбинской области», «Қазақстан мәслихаттарының «Құрметті депутаты», вручены медали «Облысқа сіңіргенеңбегі үшін» и благодарственные письма акима области.

Пресс-служба РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана»

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