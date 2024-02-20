Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка

Вязаные комплекты волонтерского клуба «28 петель» для недоношенных детей очень вос­требованы в перинатальных центрах. Идея, родившаяся в Казахстане, сегодня объединяет 15 стран мира.

То, что одежка из чистой шерс­ти крайне необходима недоношенным младенцам, стало для меня настоящим открытием. И хотя это совсем не секрет, мастерицы – феи клуба «28 петель» говорят, что знают об этом не­многие. 10 февраля 2024 года в Жезказгане наконец-то открылся свой филиал. А ставшее международным общественное объединение работает с 2012 года.

Открывала филиал уроженка Жезказгана Анара Жабаспаева, координатор клуба «28 петель» города Косшы, расположенного недалеко от столицы. Своего перинатального центра в городе нет, потому феечки вяжут комплекты для разных регионов страны, в том числе для Жезказгана. И в каждом городе врачи-неонатологи ждут их с нетерпением, встречают с радостью.

– История нашего клуба прос­та. Когда-то журналист Карла Нур, основатель объединения, делала репортаж о неонатологах Астаны, – рассказывает Анара Жабаспаева. – В стерильном кювете реанимации ее внимание привлек шерстяной носочек на младенце. Еще больше она удивилась, когда ей объяснили: терморегуляционный механизм у недоношенного ребенка не работает, а потеря тепла приводит к тому, что организм вынужден тратить энергию не на рост и развитие, а на обогрев тела.

На вопрос, где же врачи берут вязаные вещи, ответили, что вяжут сами или просят бабушек о помощи. В такие моменты каждый задает себе вопрос: а чем ты можешь помочь? Доктора должны заниматься своим делом – выхаживать торопыжек, как ласково называют недоношенных детей в клубе «28 петель». А в нашей стране есть немало рукодельниц, которые могли бы дарить малышам тепло, связанное ими с любовью и заботой.

– Карла не раз признавалась, что ее первый носочек не был идеальным, – продолжает ­Анара Жабаспаева. – На тот момент она не увлекалась вязанием. Но этот маленький предмет одежды стал первым шагом к большому волонтерскому движению. В ноябре прошлого года к нам присое­динились Армения и Монголия. Теперь клуб «28 петель» объединяет 15 стран, около 500 активных феюшек. А феи – потому что делают добро, дарят тепло малюткам от души.

28 петель – именно столько нужно набрать на спицы, чтобы начать вязать носочки для малыша весом не более килограмма. И это самое верное название для благотворительного объединения, участники которого вяжут одежду и безвозмездно передают ее в перинатальные центры.

– Недоношенные дети – не редкость, конечно. Сейчас выхаживают малышей, которые родились на 22-й неделе беременности, – говорит Анара Жабаспаева. – Столетия назад в Казахстане для таких детишек проводили обряд тымақа салу. Торопыжек «донашивали» в малахае, который подвешивали на кереге и держали там ровно до того момента, когда он должен был родиться. День, когда малыша доставали из шапки, считался днем рождения, и тогда уже проводили обряд бесікке салу.

Мастерицы клуба вяжут комплекты для недоношенных детей из стопроцентной шерсти. Это не только тепло, но и своего рода массаж. «Кусачая» шерсть их беспокоит, заставляет шевелиться, ерзать в кювете, а движение – это жизнь. Так что все продумано до мелочей.

Анара Жабаспаева в клубе уже четвертый год. Когда-то ездила на встречи из Косшы в Астану каждую неделю. Два года назад решила, что тратить много времени на дорогу нерационально, ведь есть и другие обязанности – работа, семья, дом. Это подвигло ее открыть филиал клуба в их маленьком городе, где сегодня комплекты для торопыжек вяжут 20 мастериц.

– А Жезказган для меня – родной город, здесь я родилась. Часто приезжаю к родственникам, – говорит она. – Хорошо знакома с врачами перинатального центра и, когда сообщила им, что здесь будет открыт свой филиал «28 петель», они были счастливы. Приехала, конечно, не с пустыми руками, привезла 21 комплект для детишек, три из них переданы в дар от наших феюшек из Азербайджана.

И хотя кажется, что это немало, на самом деле шерстяных комплектов, в которые входят плед, шапочка, носочки, жилет и игруш­ка, всегда не хватает. Только в Жезказгане требуется до тридцати наборов в месяц. Сегодня в областном перинатальном центре в отделении для недоношенных, рассчитанном на 16 малышей, находятся всего восемь деток. Как правило, их больше. Мировая статистика показывает, что каждый десятый ребенок рождается раньше срока. Конечно, есть смертность, патологии, но медицина уже давно шагнула на новый уровень. Сегодня в Казахстане из тысячи детей погибают четверо. Для сравнения: еще 30 лет назад мы теряли 23 малышей из тысячи.

Казахстанские врачи признают, что шерстяные вещи, связанные феечками «28 петель», – это весомый вклад в общие усилия по сохранению жизни торопыжек. Предмет гордости клуба – победа в номинации «За вклад в здравоохранение», которой в 2017 году была удостоена основатель волонтерского движения «Клуб «28 петель» Карла Нур.

Как же клуб обрел мировую популярность? Как отметила Анара Жабаспаева, их работа стала своего рода знаком качест­ва. Врачи прекрасно знают, что мастерицы используют только натуральную 100-процентную шерсть известных производителей из Европы и России. Многие считают ее аллергенной, но это стереотип. Зато любая примесь синтетики, акрила может нанес­ти непоправимый вред здоровью ребенка.

– Комплекты дарят малышам – это первая их одежка, – подчеркивает Анара Жабаспаева. – Многие оставляют их на память. Есть мамочки, которые, зная о дефиците, оставляют их другому малышу. У нас налажена обратная связь, час­то нам передают слова благодарности. Но самые дорогие сердцу моменты – когда врачи присылают фото торопыжек в комплектах, и наши феечки узнают свою работу. Любой из нас невероятно приятно увидеть малыша в том, во что она вложила душу. Удивительное чувство, а какая мотивация!

Есть в клубе негласное правило: участницы не вяжут на заказ, за деньги. В Казахстане достаточно других рукодельниц, феечки все делают бесплатно и только для тех, кому это действительно нужно. А вот благотворительные ярмарки, различные акции и конкурсы в клубе «28 петель» очень даже приветствуются. Например, филиал в Косшы занял 2-е и 3-е места в творческом международном конкурсе среди феечек.

Идею найти координатора и мас­териц для филиала в Жезказгане Анара Жабаспаева обдумывала около года. Когда же врачи-неонатологи сообщили, что до марта им запасов комплектов точно не хватит, решила действовать. Через знакомых связалась с жезказганкой Викторией Даниловой, которая прекрасно вяжет крючком и спицами, плетет макраме, да еще и волонтерской деятельностью занимается. Всего один телефонный разговор – и все было решено.

Виктория Данилова с радостью откликнулась на предложение о создании филиала «28 петель» в Жезказгане, несмотря на занятость, ведь это благое дело. К слову, о клубе она тоже знала очень мало, в основном о нем упоминали в видеоуроках по вязанию. Виктория очень любит вязать детские вещи. Как правило, все, что она делает, раздает родным, друзьям.

«Мы рады всем в своем клубе, даже тем, кто не умеет вязать, но готов научиться», – отмечают феечки. Необязательно самостоятельно вязать целый комплект – можно выбрать из него то, что нравится. Командная работа идет веселее.

Ну а встречи участниц клуба всегда интересные и сопровождаются не только традиционными чаепитиями. То шерсть красят, то игрушку-символ придумают.

– Я знаю, что в Жезказгане много мастериц, которые умеют вязать и готовы от чистого сердца сделать что-то для торопыжек, – отметила Анара Жабаспаева. – Также знаю, что в регионе живет много неравнодушных людей, которые могут помочь. Необязательно рукоделием, можно подарить пряжу, а можно просто рассказать своим друзьям и родственникам о нашем клубе. А мы всегда рады новым участникам.