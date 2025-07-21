Жители и гости Карагандинской области станут свидетелями открытия IV областного фестиваля национальных видов спорта, который стартует завтра, 22 июля, неподалеку от Караганды – в селе Курылыс Бухар-Жырауского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На двухдневный спортивный праздник соберутся лучшие спортсмены области. В программе соревнования по десяти видам спорта: теңге ілу, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, асық ату, бес асық, тоғызқұмалақ, қазақ күресі, дәстүрлі садақ ату, аламан бәйге, жекпе-жек.

«Не упустите шанс увидеть, как оживают древние казахские игры на современной земле!» – призывают организаторы.

22 июля предварительные игры начнутся с 10:00. Торжественное открытие фестиваля состоится 23 июля в 12:00 на площади села Курылыс. В этот же день на финальных играх определятся победители.

Фестиваль продемонстрирует уровень развития национальных видов спорта в регионе.