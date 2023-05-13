Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде

Конфликт в компании перерос в массовую драку с применением оружия в Кызылорде, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: Polisia.kz

Инцидент случился 13 мая, около 7 часов утра, во дворе многоэтажного дома.

Установлено, что в съемной квартире между знакомыми произошел конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия и ножа во дворе. К приезду полицейских все фигуранты с места происшествия скрылись.

Двое раненных были госпитализированы в больницу.

По горячим следам задержаны двое подозреваемых. Еще двоих удалось поймать на трассе Самара-Шымкент. С места происшествия и из авто изъяты вещественные доказательства.

Подозреваемые в хулиганстве оказались жителями Шымкента и Мангыстауской области.

Ведется работа по задержанию остальных лиц.

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК. Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства.