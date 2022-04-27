Фото: lada.kz
Происшествия
Массовая гибель тюленей зафиксирована в Мангистау

Туши мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

26 апреля 2022 года в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас» обнаружено около 50-ти туш мертвых тюленей.

На предполагаемое место гибели оперативно выехали государственные инспектора управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

«Согласно утвержденному плану взаимодействия сотрудников с заинтересованными государственными органами при обнаружении угрозы и массовой гибели водных животных на 2021-2022 годы, с целью создания рабочей группы о данном факте были оперативно оповещены правоохранительные и природоохранные структуры области, органы прокуратуры, ветеринарии, местного исполнительного органа, экологии и чрезвычайных ситуаций.

По поступающей информации, по состоянию на 23:00 часов 26 апреля обнаружено 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в различных местах, удаленных друг от друга», – проинформировали в ведомстве.

Сотрудники инспекции устанавливают, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии.

В настоящее время инспекторы управления рыбной инспекции по Мангистауской области совместно с егерской службой субъектов рыбного хозяйства обследуют береговую зону и другие участки Каспийского моря для выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных.

«Для проведения лабораторных исследований сотрудниками инспекции оперативно отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы, которыми 27 апреля текущего года планируется выезд на место гибели животных.

Кроме того, о данном факте оповещены работники лаборатории Института микробиологии и вирусологии Комитета науки Министерства образования и науки РК, а также Западно-Казахстанского учреждения «Институт гидробиологии и экологии», – добавили в министерстве.

Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновляться по мере поступления.

 

 

 

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