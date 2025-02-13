Массовое ДТП произошло в Алматы: есть пострадавшие

Фото: ДП Алматы

По информации Kris_p_astana, в Алматы водитель автомобиля Opel Vectra, выехав на проспект с улицы Станиславского, столкнулся с микроавтобусом SsangYong, передает Kazpravda.kz

Удар выбил микроавтобус на встречную полосу, где он столкнулся с Hyundai, который, в свою очередь, врезался в манипулятор DongFeng. Водитель микроавтобуса серьезно пострадал, его зажало в машине.

Сотрудники Службы спасения извлекли пострадавшего.