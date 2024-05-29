Массовый велопробег пройдет в Астане 1 июня

Он будет посвящен Дню борьбы с наркотиками и защиты детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

Велосипедисты стартуют на 25 км с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) и финишируют в парке жилого массива Ильинки (Үркер) «Жасыл белдеу».

Регистрация желающих принять участие в велопробеге продлится с 07:00 до 08:00 часов. Начало в 08: 00. Регистрация бесплатная.

После окончания мероприятия среди велосипедистов, зарегистрированных на финише, будет разыграна лотерея и ценные призы. Каждый участник велогонки допускается к заезду на своем велосипеде. Наличие шлема обязательно.

К участию в праздничном велопробеге приглашаются все жители и гости столицы.