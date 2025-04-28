Массовый забег к 80-летию Великой Победы организовал Национальный университет обороны РК

Военное дело,Спорт
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Личный состав Национального университета обороны Республики Казахстан, магистранты и докторанты приняли участие в забеге, состоявшемся в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

– В год 80-летия Великой Победы мы запланировали ряд памятных, научно-исследовательских, просветительских мероприятий. На днях прошла международная научно-практическая конференция о вкладе героев Великой Отечественной войны в историю нации. Сегодняшний забег – это дань памяти павшим воинам-казахстанцам и уважения к дожившим до этой исторической даты ветеранам войны и тыла, – сказал начальник Национального университета обороны РК генерал-майор Аскар Мустабеков

Отметим, что в мероприятии приняли участие более трехсот человек.

#Казахстан #Спорт #марафон #МО

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