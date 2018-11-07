Мать дождалась пробуждения сына после 12 лет комы в Китае

В мире
4439
В Китае мужчина очнулся после 12 лет комы, все эти годы у его постели дежурила мать, сообщает Ria.ru со ссылкой на газету Daily Mirror.

Ван Шубао попал в автомобильную аварию в 2006 году. Тогда ему было 36 лет. Из-за травм мужчину парализовало, он впал в кому.

Его мать, тогда еще 63-летняя Вэй Минъин, перевезла сына домой и ухаживала за ним. За 12 лет она потратила на лечение все свои сбережения, влезла в долги и однажды целый месяц пила только воду, потому что на еду у нее денег не было.

Усилия оказались не напрасными. Некоторое время назад Ван Шубао открыл глаза и даже улыбнулся. Несмотря на то, что он все еще не двигается и не говорит, женщина полна оптимизма.

"Я так рада. Я надеюсь, что он полностью выздоровеет. Я не сдамся", – призналась Вэй Минъин.

Популярное

Все
Завершился визит Токаева в Турцию
В Астане завершился чемпионат по бочча
Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)
В Астане состоится международный форум "Астана"
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Рекорды, челлендж, автопробег: как в Астане отмечают День государственных символов
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Двое школьников утонули в Актюбинской области
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
В Турции стартовал второй тур выборов президента
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
Астанчанам рассказали, как изменятся маршруты автобусов
В Костанае школьница выглянула в окно и сорвалась
Сильная жара ожидается в некоторых регионах Казахстана 29 мая
Ее биография словно сошла со страниц книги: узница фашистского концлагеря, мама 12 детей, ветеран труда...
Современное рабство
Роль истории в жизни общества
Житель Атырау обошел всех по количеству штрафов за нарушение ПДД
Тело второго ребенка нашли на дне реки Иргиз в Актюбинской области
В Уральске третий день тушат мусорный полигон
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы
Тернистый путь к знаниям
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III

Читайте также

Президент предложил европейским университетам открыть филиа…
Эвакуацию объявили в Японии из-за приближения тайфуна
250 тыс. человек остались без электричества из-за лесных по…
Лионель Месси покидает ПСЖ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]