Престарелая мать потребовала в суде алименты с восьмерых детей в Актобе

Четверо из них уже в пенсионном возрасте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актобе рассмотрено гражданское дело 92-летней жительницы Актобе о взыскании алиментов на свое содержание с детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда

Истец в своем иске пояснила, что младшая дочь проживает вместе с ней и помогает материально, в этой связи просит суд взыскать алименты с восьми ответчиков-детей. В свою очередь младшая дочь доказала факт о заботе нетрудоспособного родителя, данные доказательства она подтвердила приобщенным диском с видеозаписью.

​​«В ходе рассмотрения дела истец показала, что дети ее не посещают 5-6 лет. Доводы ответчиков о том, что младшая дочь не допускает их в дом для встречи с матерью, суд не принял во внимание, поскольку доказательств этому не предоставлено. В то же время, суд рассмотрел это как один из способов от уклонения обязанностей по содержанию нетрудоспособного родителя», - говорится в сообщении пресс-службы суда города Актобе.

​​Суд установил, что истец имеет право на алименты от своих детей, но учел, что четверо из них достигли пенсионного возраста и относятся к нетрудоспособным лицам, с которых не подлежит взыскание алиментов.

​​С учетом положений пунктов 3 и 4 статьи 145 Кодекса, алименты на содержание истца взысканы с четверых ответчиков в размере 7-кратного размера к месячному расчетному показателю, действующему на момент рассмотрения дела. Судом принято во внимание также наличие у ответчиков на иждивении детей-инвалидов и несовершеннолетних детей.

​​Решением суда иск удовлетворен частично, с 4-х ответчиков в пользу матери на ее содержание взысканы алименты с каждого по 7 МРП (1 МРП - 3 692 тенге)

​​Решение суда не вступило в законную силу.