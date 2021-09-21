Мать с 3-летней дочерью ночевали на улице в Павлодарской области

Закон и Порядок
Фото: Polisia.kz
Пьяную мать, спавшую на холодной земле с ребенком, обнаружил участковый в Павлодарской области,
сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.    

Днем пьяная женщина разгуливала с 3-летней дочерью на руках в Павлодарской области, а потом уснула на улице.

«13 сентября 2021 года около 21:30 часов участковый инспектор полиции Черноярского сельского округа Аралбаев проводил обход административного участка. Проходя мимо заброшенной пристройки, заметил женщину. Подойдя ближе, обнаружил, что на земле спит 32-летняя сельчанка, рядом с ней спала и малолетняя дочь. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что женщина сожительствовала с мужчиной, проживала в его доме, но дом сгорел. Не зная, куда идти, женщина осталась на улице. Днем ее видели сельчане, с их слов, женщина постоянно распивала алкогольные напитки, при этом рядом с ней всегда находилась ее малолетняя дочь», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Участковый инспектор полиции доставил мать и ребенка в город Павлодар, где после осмотра девочку поместили в Дом ребенка. Женщина освидетельствована, по результатам находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Поведение самой матери и вопрос о ее трудоустройстве будут рассмотрены на Комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Павлодарского района. Также в отношении женщины подготовлен материал для привлечения ее к административной ответственности по статье 127 КРКоАП.

Стражи правопорядка отметили, что в период с 13 по 19 сентября текущего года с участием всех служб и заинтересованных ведомств на территории области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

В результате, полицейскими выявлено и поставлено на учет 27 несовершеннолетних и 36 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. Проверено по месту жительства состоящих на учете 158 несовершеннолетних и 300 неблагополучных семей.

Выявлено 209 административных правонарушений, в том числе 53 законных представителя привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 15 несовершеннолетних задержаны в состоянии опьянения, 10 – за совершение мелкого хулиганства.

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