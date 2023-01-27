Мать с 7-летним сыном погибли при пожаре в Костанайской области

2 человека погибли при пожаре в частном доме в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Трагедия произошла 26 января в поселке Кушмурун Аулиекольского района. В 9:09 спасателям поступил вызов о пожаре в частном доме по улице Кавкетова. В 9:17 пожарные были на месте.

Выяснилось, что в гостиной на площади 15 квадратных метров горит вся мебель. Из дома вынесли газовый баллон.

Трое огнеборцев с единицой техники потушили пожар уже в 9:40.

В ходе разведки в доме обнаружили 2 трупа: женщины 35 лет и ее 7-летнего сына.

Причиной происшествия явилось неосторожное обращение с огнем.