Мать с 7-летним сыном погибли при пожаре в Костанайской области

Происшествия
1

2 человека погибли при пожаре в частном доме в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Трагедия произошла 26 января в поселке Кушмурун Аулиекольского района. В 9:09 спасателям поступил вызов о пожаре в частном доме по улице Кавкетова. В 9:17 пожарные были на месте.

Выяснилось, что в гостиной на площади 15 квадратных метров горит вся мебель. Из дома вынесли газовый баллон.

Трое огнеборцев с единицой техники потушили пожар уже в 9:40.

В ходе разведки в доме обнаружили 2 трупа: женщины 35 лет и ее 7-летнего сына.

Причиной происшествия явилось неосторожное обращение с огнем.

#пожар #спасатели #происшествие #Костанайская область #ДЧС #гибель

Популярное

Все
Кто ищет, тот найдет
Перспективы королевы спорта
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
В ожидании перемен
В Риддере на тепловой станции, наконец, запустили линию подачи угля
Помнил города каждый миг
В стране увеличится охват детей бесплатными спортивными секциями и творческими кружками
Зимние «столовые» в лесу
Надежда, Москва-400, Семипалатинск-21, Курчатов – город, не раз менявший название, когда-то бывший секретным объектом, сегодня хоть и не пустует, но нет в нем прежней военной жизни
Лена в финале!
Все риски – под контроль
«Золото» из Таиланда
Учиться, чтобы пригодиться
На своей остановке
Нотариус всемогущий?
Дайте доступ скоростной!
Всегда в приоритете
Будущее Казахстана строится сегодня
А ну-ка, девушки!
После перезагрузки
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Мир в руках поэта
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Школьника убили в Алматы
Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
Парень и девушка погибли в Шымкенте
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки

Читайте также

Происшествия
Подозреваемого в убийстве двух человек задержали в Костанай…
Происшествия , Крупные ДТП , Видеогалерея
Авто разорвало на части в Алматы – погибли 3 человека
Сенат , Происшествия
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Происшествия
Газбаллон взорвался в частном доме с четырьмя детьми в Шымк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]