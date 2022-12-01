Математическая дружба

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Асель Муканова

В Лионе состоялся седьмой Французско-казахский коллоквиум по теории моделей.

Научная конференция связана с разделом математической логики, изучающим синтаксические и семантические свойства логических систем. Впервые подобный коллоквиум был организован французским логиком, лингвис­том Брюно Пуаза и казахским ученым Толенды Мустафиным в Казахстане.

Научное сотрудничество двух ученых началось еще в советский период. Их первая встреча состоялась в новосибирском Академгородке в 1986 году. В 1989-м французский профессор впервые посетил Казахстан.

Затем Брюно Пуаза и Толенды Мустафин договорились организовать советско-французский коллоквиум по теории моделей в Карагандинском государственном университете в 1990 году. В нем приняли участие более 70 участников со всего мира.

Этот коллоквиум стал крупнейшим научным форумом в данной области. Отечественные исследователи получили возможность посетить зарубежные страны. Было принято решение проводить мероприятие один раз в два года.

В 1992 году коллоквиум проходил в Марселе, в 1994-м – в Алматы. Четвертая встреча вновь состоялась во Франции в 1997-м.

После смерти Толенды Мустафина в 1994 году работа была приостановлена. Но при поддержке Брюно Пуаза в 2000-м был организован уже пятый казахско-французский коллоквиум в нашей стране.

В шестой раз ученые двух стран собирались в Астане в 2005 году. С тех пор Брюно Пуаза – заслуженный профессор Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова и Евразийского нацио­нального университета им. Л. Н. Гумилева.

Как рассказал заведующий кафед­рой информационных систем ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, профессор, доктор физико-математических наук Джамалбек Тусупов, седьмой Французско-казахский коллоквиум по теории моделей прошел на базе Лионского университета им. Клода Бернара и института им. Камил Жордан.

Профессор Брюно Пуаза выступил с пленарным докладом «Теорема Вейла и теорема Хрушовского для групп и симметронов», Кабылда Житписов из ЕНУ – с докладом «Толенды Мустафин и советско-французский коллоквиум по тео­рии моделей».

В числе выступающих были также Эдриан Делоро из Сорбонны, Ержан Байсалов и Джамалбек Тусупов из АITU и ЕНУ, Тюна Алтынел и Итай Бен Иаков из института Камил Жордан, Айбат Ешкеев из КарГУ, а также молодые ученые двух стран.

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