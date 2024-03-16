Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность в позитивных изменениях

- В Атырау состоялась третья встреча членов Национального курултая. Если первое заседание прошло в месте, которое считается истоком нашей государственности – Улытау, то в прошлом году - в историческом Туркестане. Как отметил президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, проведение третьего заседания Национального курултая на берегах Жайыка было неслучайно. Неподалеку от Атырау находится место, где был расположен некогда знаменитый город Сарайшык, который был важнейшим административным и торговым центром Золотой орды и Казахского ханства. Таким образом, историческая роль этого региона в становлении казахской государственности имеет особое значение, - сказал Маулен Ашимбаев.

Поэтому, продолжил он, глубоко символично, что именно здесь, в Атырау, обсуждались важнейшие вопросы национальной идеологии.

- Глава государства сформировал комплексное видение ценностного развития нашей нации. Во главе угла - единство нашего народа. Президент страны призвал все общество объединиться вокруг общенациональных целей и ценностей. Это необходимо, чтобы развиваться, идти вперед, реализовывать созидательную повестку Справедливого Казахстана.

Глава государства вновь подчеркнул, что, почитая наши духовные корни, мы должны всячески укреплять светский статус нашего государства. Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей стабильности и общественной морали. Мы должны твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности.

Как было подчеркнуто президентом страны, сегодня, к сожалению, в нашем обществе получили распространение ряд проблем, которым нам необходимо совместно противостоять. Это касается наркоторговли, лудомании, семейно-бытового насилия, вандализма, расточительства.

Со своей стороны, депутаты парламента сегодня активно занимаются созданием законодательной основы для решения этих проблем, - напомнил он.