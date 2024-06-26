Маулен Ашимбаев наградил лауреатов конкурса для журналистов «Парасат»

Сенат
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В преддверии Дня работников средств массовой информации в Сенате состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса среди журналистов «Парасат». Поздравил и вручил награды победителям спикер палаты Маулен Ашимбаев, передает Kazpravda.kz 

Фото: Сенат

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что средства массовой информации являются одним из важнейших институтов, активно участвующих в реализации повестки Справедливого Казахстана. Будучи одним из связующих звеньев между парламентом и обществом, парламентский пул журналистов вносит значительный вклад в объективное освещение событий в стране, рассказывая об инициированных главой государства реформах, работе сенаторов, законодательных изменениях и принимаемых решениях.

«В последние годы по инициативе президента страны проводится работа по построению Справедливого Казахстана. Как отметил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев – это общая задача, стоящая перед всеми казахстанцами. В стране сейчас реализуются комплексные политические, экономические и социальные преобразования, предпринимаются важные шаги по продвижению национальных ценностей. Ключевые направления соответствующей работы глава государства обозначил в ходе третьего заседания Национального курултая. В этой связи особое значение имеет деятельность представителей средств массовой информации, которые доносят до населения информацию о проводимой в стране работе, разъясняют суть и значение принимаемых законов», - подчеркнул спикер Сената.

Одним из приоритетных направлений в работе Сената является содействие развитию регионов и решению актуальных вопросов через взаимодействие с местными представительными и исполнительными органами. В этом контексте, как отметил Маулен Ашимбаев, особенно важны оперативное и объективное освещение ситуации средствами массовой информации, сюжеты и статьи по следам депутатских запросов сенаторов, аналитические материалы о деятельности постоянных Комитетов и принимаемых законах. Поэтому сенаторы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимодействия с представителями СМИ.

«В ходе текущей сессии парламент принял около 100 законов. Все они направлены на повышение качества жизни казахстанцев, дальнейшее развитие страны и защиту прав наших граждан. При этом следует особо отметить законы, направленные на усиление защиты прав женщин и детей, повышение общественного контроля и совершенствование системы госзакупок. Также в числе важных и закон «О масс-медиа». Он предусматривает системное совершенствование законодательства в этой сфере. Кроме законотворческой деятельности в стенах Сената, вы освещали и многочисленные мероприятия, проводимые депутатами. В их числе правительственные часы, парламентские слушания, круглые столы, международные встречи, выезды сенаторов в регионы. Таким образом, Сенат работает в тесном контакте со средствами массовой информации, уверен, и дальше это взаимодействие будет только укрепляться», - резюмировал председатель Сената.

Отметим, в этом году для участия в конкурсе «Парасат» поступило 120 заявок от журналистов телеканалов, радио, газет, информационных порталов и других медиа со всех регионов страны.

Победители конкурса «Парасат» 2024 года:

Специальная премия года «Лучший аналитический материал»: Амангельды Сейтхан – корреспондент телеканала «Qazaqstan»; Аружан Дарибай – корреспондент информационного интернет-портала «Tengrinews.kz; Лаура Тусупбекова – корреспондент газеты «Казахстанская правда».

Лучший телевизионный материал: Айдарбек Балгабеков – собственный корреспондент телеканала «24KZ» по Северо-Казахстанской области, Фариза Болатбек – корреспондент телеканала «Atameken Business».

Лучший радиоматериал: Алмас Байдрахманов – корреспондент «Қазақ Радиосы».

Лучшая публикация в печатных СМИ: Ескендир Зулкарнай – корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan», Екатерина Байняшева – корреспондент газеты «Наш Костанай», коллектив газеты «Айқын».

Лучшая публикация в интернет-издании: Руслан Габбасов – корреспондент международного информационного агентства «ҚазАқпарат», Айгерим Уммат – корреспондент информационного агентства «Informburo.kz».

Лучшая публикация в социальных сетях: Болат Бухарбай - автор-ведущий Youtube-канала «Jaqsy Bolady», Абай Тленшиев - автор-ведущий Youtube-канала Abay Live, Ренат Ташкинбаев - автор блога «Другие места».

#Сенат #журналисты #награды

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