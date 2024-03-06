Маулен Ашимбаев наградил победителей республиканского турнира по бочча

Общество
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Айман Аманжолова
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Спикер Сената, президент Казахстанской Федерации по бочча Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии закрытия ежегодного открытого турнира по этому паралимпийскому виду спорта. Соревнования посвящены памяти первого тренера по бочча - Султанбека Орынбасарова

Фото: Н.Байбулин

Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев отметил значимый вклад Султанбека Орынбасарова в становление и развитие бочча в Казахстане. Благодаря лидерским качествам, упорному труду и неравнодушию к спорту он смог воодушевить своим примером сотни ребят на победы.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за прошедшие 3 года значительно возросла заинтересованность казахстанцев данным видом спорта. Если в 2021 году количество участников не превышало 30 спортсменов из 6 регионов, то в нынешнем турнире принимают участие уже 70 боччистов из 10 областей страны. Такая тенденция, по мнению президента казахстанской федерации бочча, лишний раз подчеркивает важность работы по формированию инклюзивной среды и востребованности сообщества единомышленников для людей с инвалидностью.

Было отмечено, что приоритетное внимание вопросам дальнейшего построения инклюзивного общества уделяется президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Для этого в стране создаются условия для формирования инклюзивной, безбарьерной среды. Формируется прочная институциональная основа, а в крупных городах страны открываются секции-филиалы по бочча.

«Тренировки развивают физическую подготовку параспортсменов, закаляют здоровый соревновательный дух и волю к победе. Это именно те созидательные ценности, которые мы должны культивировать в себе ежедневно. Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет самое пристальное внимание вопросу поддержки граждан с особыми потребностями и созданию безбарьерной среды. Это - одна из важнейших задач нашего государства и общества. Этот вопрос также и в центре внимания парламента», – подчеркнул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Председатель Сената также поделился с участниками турнира и их родителями планами работы казахстанской федерации бочча. Ключевая задача  – усилить состав Национальной сборной и, тем самым, поддержать особенных спортсменов в их стремлении побеждать, способствовать популяризации бочча в стране и реализации концепции «Бочча для всех».

«Мы продолжим работу по подготовке наших особенных спортсменов, качественному усилению тренерского состава с особым упором на регионы. Сейчас мы видим два основных направления развития бочча в нашей стране. Во-первых, это поддержка перспективных параспортсменов, их участия в престижных международных соревнованиях. Второе перспективное направление – «Бочча для всех». Это инклюзивный подход, помогающий социализации людей с инвалидностью, яркий пример инклюзивного и интегрированного подхода в спорте. Работа Федерации в рамках этих двух направлений будет способствовать реализации интересов взрослых и детей с особыми потребностями», – сказал Маулен Ашимбаев, отметив высокий уровень прошедших соревнований и мастерство особенных спортсменов.

Как отметили в Казахстанской федерации бочча, кроме индивидуальных соревнований, Федерация впервые провела командные и парные соревнования. Цель турнира – выявление лучших боччистов страны, привлечение вниманиия общественности к мерам по созданию инклюзивного общества, равных прав и возможностей людей с инвалидностью.

Отметим, открытый республиканский турнир по бочча проходил в столичном спортивном комплексе «Аспан» с 4 по 6 марта. Участие в нем приняли 70 спортсменов из 10-ти регионов страны, включая города Астана, Алматы и Шымкент, а также Карагандинскую, Атыраускую, Павлодарскую, Мангыстаускую, Жамбылскую области, а также области Жетысу и Абай.

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