Маулен Ашимбаев отчитал вице-министра торговли

Спикер Сената высказал свое недовольство тем, что вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев не подготовился к своему выступлению должным образом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
На заседании Сената Парламента депутат Советбек Медебаев, поднимая проблему выплат дивидендов, обратился с уточняющими вопросами к вице-министру торговли и интеграции Кайрату Торебаеву. В том числе, сенатор поинтересовался о том, какие инструменты используются для их измерения и подсчета. Однако в ответ последовала фраза Торебаева, что якобы этот вопрос не в компетенции министерства и ответ будет дан в письменной форме.
Такой подход к работе возмутил спикера палаты Маулена Ашимбаева, он подчеркнул, что приходить на заседания Сената без должной подготовки недопустимо.
«Коллега задал вопрос, связанный не только с налогами, но и дивидендами. Поэтому к таким заседаниям приходите подготовленным впредь. Ранее, Вы также ответили и на вопрос Алишера Гапиржановича (прим. – сенатор Сатвалдиев). Сейчас снова говорите, что этот вопрос к вашему министерству отношения не имеет. Вы были приглашены от правительства как основной докладчик. Нужно было как следует подготовиться, обсудить вопросы с коллегами, проанализировать цифры», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к вице-министру и потребовал в следующий раз быть более собранным.