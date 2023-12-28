Маулен Ашимбаев отчитал вице-министра торговли

Спикер Сената высказал свое недовольство тем, что вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев не подготовился к своему выступлению должным образом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: пресс-служба Сената

На заседании Сената Парламента депутат Советбек Медебаев, поднимая проблему выплат дивидендов, обратился с уточняющими вопросами к вице-министру торговли и интеграции Кайрату Торебаеву. В том числе, сенатор поинтересовался о том, какие инструменты используются для их измерения и подсчета. Однако в ответ последовала фраза Торебаева, что якобы этот вопрос не в компетенции министерства и ответ будет дан в письменной форме.

Такой подход к работе возмутил спикера палаты Маулена Ашимбаева, он подчеркнул, что приходить на заседания Сената без должной подготовки недопустимо.