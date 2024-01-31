Маулен Ашимбаев встретился с генсеком СВМДА

Председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев встретился с генеральным секретарём Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайратом Сарыбаем, передает Kazpravda.kz

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Маулен Ашимбаев подчеркнул возрастающую роль СВМДА и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества. Он также акцентировал свое внимание на инициативах, озвученных на 6-м саммите в Астане и механизмах реализации Дорожной карты трансформации Совещания в полноформатную международную организацию.

– Во время саммита в Астане в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил приоритеты на период председательства Казахстана в 2022-2024 годах. В их числе проведение слета лидеров волонтерских движений, создание Партнерской сети ведущих университетов государств-членов, организация конференции по проблемам экологии, создание Совета по устойчивой взаимосвязанности. Со своей стороны, Сенат готов законодательно поддержать реализацию задач по институциональному развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, – сказал спикер Сената и отметил тесное взаимодействие организации с постоянными комитетами палаты.

Обсудили стороны и вопросы, касающиеся председательства Казахстана в СВМДА, а также расширения географии организации и сферы деятельности. В частности, как было отмечено на встрече, введены новые приоритетные направления сотрудничества: эпидемиологическая безопасность, здравоохранение, фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.

Ключевое внимание уделено вопросам развития диалога между цивилизациями и религиями. В этой связи Маулен Ашимбаев ознакомил собеседника с концепцией развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий, рассчитанной до 2033 года, и обозначил направления совместной работы на предстоящий период.

– В прошлом году исполнилось 20 лет Съезду лидеров мировых и традиционных религий, инициированному Казахстаном. В октябре прошлого года в Астане мы приняли концепцию развития Съезда на ближайшие 10 лет. Секретариат Съезда заинтересован в укреплении сотрудничества с международными организациями в сфере укрепления межрелигиозного и межцивилизационного диалога. Мы знаем, что в каталоге мер доверия СВМДА обозначено и «развитие диалога между цивилизациями, культурами и религиями». Было бы важно рассмотреть возможность совместной работы в этом направлении, – резюмировал спикер Сената.

Спикер Сената также рассказал генеральному секретарю СВМДА о законотворческой работе палаты, которая направлена на реализацию реформ, проводимых по инициативе главы государства.