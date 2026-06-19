Маулен Ашимбаев встретился с маршалом Сената Польши

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил важность визита маршала, который в полной мере отражает интерес Казахстана и Польши к расширению двустороннего сотрудничества

Фото: Сенат

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с прибывшей в Казахстан маршалом Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия, сообщает Kazpravda.kz 

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил важность визита маршала, который в полной мере отражает интерес Казахстана и Польши к расширению двустороннего сотрудничества. Председатель Сената подчеркнул важность усиления взаимодействия как на межпарламентском уровне, так и в рамках международных организаций.

«Польша является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Отношения наших стран основаны на взаимном доверии и конструктивном сотрудничестве. Налажен политический диалог, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширяются культурно-гуманитарные связи. Поддерживаются контакты на высшем и высоком уровнях, включая встречи Глав государств и внешнеполитических ведомств. Развиваются отношения между Парламентами двух стран», – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также подробно проинформировал коллегу о реформах, проводимых в Казахстане. Особое внимание было уделено задачам конституционной реформы, которая стала логичным продолжением масштабных преобразований, инициированных Главой государства. Маулен Ашимбаев отметил, что этот курс основан на принципах справедливости, верховенства закона и ответственности власти перед обществом.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 15 марта был проведен референдум по новой Конституции. Суть конституционной реформы заключается в укреплении государственности, независимости и суверенитета – что особенно значимо с учётом турбулентных геополитических процессов в мире. Четко зафиксированы ключевые ориентиры дальнейшего развития – повышение благосостояния граждан, укрепление человеческого капитала, а также сохранение внутриполитической стабильности и общественного согласия. Впервые структура Основного закона выстраивается вокруг приоритета человеческого развития», – сказал спикер Сената.

Вместе с тем стороны обсудили реализацию совместных проектов, направленных на расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. 

Малгожата Кидава-Блоньска, в свою очередь, поблагодарила Маулена Ашимбаева за проведение встречи и выразила заинтересованность в укреплении контактов и усилении межпарламентского взаимодействия.

В рамках визита запланированы встречи маршала Сената Польши на высшем и высоком уровнях, а также с общественностью Северо-Казахстанской области, где она примет участие в памятных мероприятиях по случаю 90-летия депортации поляков в Казахстан.

#Парламент #Сенат #Ашимбаев #Польша #маршал

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