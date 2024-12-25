Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Актау

Спикер Сената Маулен Ашимбаев высказал слова соболезнования в связи с крушением самолета азербайджанских авиалиний влиз Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал Сената РК

Фото: МЧС РК

Председатель Сената пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также он отметил, что по поручению главы государства создана государственная комиссия, предпринимающая все необходимые меры в рамках спасательной операции.

Кроме того, президент страны поручил отправить в Актау группу врачей и медработников из Астаны и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Спикер Сената отметил, что огромного уважения заслуживает гражданская позиция и неравнодушие жителей Мангыстауской области, которые стоят в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших в результате ЧП.