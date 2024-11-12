Мавзолей Мухаммеда Нуран-баба открыт в Туркестанской области

История
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В селе Абай Тюлькубасского района состоялась меж­дународная научная конференция, приуроченная к открытию исторического объек­та – мавзолея Мухаммеда Нуран-баба.

фото с сайта egemen.kz

В мероприятии приняли участие члены специальной делегации во главе с советником Президента Кыргызстана, народным писателем Арсланом Койчиевым, профессор, тюрколог Кадыралы Конкобаев, а также депутаты Сената Парламента РК Дархан Кыдырали, Алишер Сатвал­диев, ученые, археологи, историки, общественные деятели и представители творческой интеллигенции.

Шесть лет назад, в 2018 году, в селе Абай во дворе частного дома был обнаружен средневековый надгробный камень. Практически сразу же сотрудники государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» в рамках научно-познавательной экспедиции «По следам Ясауи» посетили аул и ознакомились с историческим местом.

Специалисты по арабскому, персидскому и древнетюркскому языкам изучили надпись на надгробном камне и определили арабские буквы образца куфи. Надпись гласила: «Это могила Мухаммеда Нуран-баба».

Находка стала отправной точкой для проведения архео­логических раскопок под руководством ученых-археологов Международной тюркской академии Набиля Базылхана и Нурболата Богенбаева. Экспедиция обнаружила остатки строения площадью примерно 4 кв. м, шириной 1,65 м, высота стен – около двух метров. Стены памятника выложены камнями из реки Кокбулак и закреплены глиной. Также удалось найти ценные артефакты из металла, кости, керамики, стекла.

Научные исследования поз­волили сделать вывод: найден памятник святому Мухаммеду Нуран-баба, который жил в казахской степи примерно в X–XI веках и вел религиозно-просветительскую деятельность. Эксперты полагают, что в этом месте расположена могила, так как надгробный камень был установлен в вертикальном положении.

Ученые дали название памятнику по старинному названию края – «Әлдибастау әулиесі».

Слово «баб» с арабского переводится как «дверь, ворота», то есть «открывающий дверь в религию». Большим открытием считается то, что обнаружен надгробный камень, на котором впервые высечено слово «баб».

В 100–150 метрах от памятника «Әлдибастау әулиесі» есть холм, который местные жители считают священным. По словам аксакалов, до распространения атеистических взглядов в этом месте каждую пятницу собирался народ, чтобы читать намаз. Людей лечили от болезней.

Село Абай снова оказалось в центре внимания, после того как, предположительно, на мес­те захоронения проповедника построили мавзолей и провели научную конференцию.

Заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев отметил, что исторические памятники региона занимают особое место в развитии туризма. Сенатор Алишер Сатвалдиев считает, что мавзолей Мухаммед Нуран-баба необходимо ввести в научный оборот.

Советник Президента Кыргызстана Арслан Койчиев подробно остановился на вопросах исламской культуры, а тюрколог Кадыралы Конкобаев подчерк­нул близость и тесную связь казахско-кыргызской духовности. Отмечая, что священные места также есть и в Кыргызстане, ученый обратил внимание на важность изучения духовного наследия религиозных деятелей для защиты от чуждых нашим народам религиозных течений.

Сенатор Дархан Кыдырали поднял вопрос о необходимости сохранения историко-духовных объектов, а также о важности подготовки специалистов, занимающихся реставрацией и консервацией.

#мавзолей #Мухаммеда Нуран-баба #село Абай

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