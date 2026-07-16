Майра Мелдебекова освобождена от должности первого вице-министра просвещения РК

Этот пост она занимала с мая 2025 года
Постановлением Правительства РК Мелдебекова Майра Турганбаевна освобождена от должности первого вице-министра просвещения Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz
С 1993 по 2005 гг. работала учителем математики и информатики в средних школах г. Шымкент, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.
С 2005 по 2018 гг. работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки РК.
2018-2020 гг. – руководитель Управления образования Кызылординской области
2020-2021 гг. – председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.
2021-2022 гг. – заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования и науки РК.
С 2022 г. - заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.
С мая 2025 года работала первым вице-министром просвещения РК.