Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений

Депутатам предлагается обсудить законопроекты о ратификации Меморандума и Соглашения в форме обмена письмами к нему о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций.

Меморандум, заключенный в Нью-Йорке 14 февраля 2024 года, устанавливает административные, логистические и финансовые условия направления национального контингента Казахстана в миротворчес­кую миссию ООН на Голанских высотах. Соглашение является дополнением к меморандуму и направлено на установление порядка выплат ООН Правительству Казахстана за предоставляемые персонал, основное оборудование и средства самообеспечения в рамках участия казахстанского миротворческого контингента в миссии UNDOF.

На пленарном заседании мажилисмены рассмотрят также проект закона о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции. Документом определяются основные направления и формы сотрудничества, в том числе в сферах розыска и возвращения доходов от коррупции, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, а также иные мероприятия.

В работу будет принят новый законопроект по вопросам конкуренции, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения.