Мажилис взял в работу законопроект об утрате закона о первом президенте Казахстана

Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Документ разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума.

Фото: Kazpravda.kz

Мажилис на пленарном заседании взял в работу проект закона об утрате закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Арман Кожахметов, данный законопроект разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума.

«В частности, законом от 8 июня 2022 года в соответствии с поправками в Конституцию исключен пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статусы и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией РК и конституционным законом», - сказал Кожахметов. 

В этой связи, законопроектом предусматривается утрата силы конституционного закона.

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