Мажилисмен узнал, как реализуется поручение президента в Улытау

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Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Ерболат Сатыбалдин ознакомился с ходом строительства площади Государственных символов в селе Улытау у подножья горы Аулиетау

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

На первом заседании Национального курултая в июне 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа – площадь Государственных символов. Сейчас строительство объекта завершается, готовность на уровне 85%. На площади будут размещены барельефы, отражающие различные периоды истории Казахстана, пешеходные дорожки и другое. Общая площадь объекта составляет 3 га. Сейчас проводятся работы по озеленению и установке фонарей.

«Земля Улытау – свидетель истории Великой степи, это духовная столица нашей нации.  Именно здесь в 1730 году собралось ополчение из всех трех жузов против джунгар. Ежегодно эти сакральные места посещают до 40 тысяч гостей. В Улытауском районе свыше 600 памятников. Поэтому развитие туризма – это один из приоритетов предвыборной программы партии AMANAT по области Улытау. Комплексные меры по строительству гостиниц, санаториев, реконструкции дорог позволят к 2028 году увеличить на 30% ежегодное число туристов», – сказал Ерболат Сатыбалдин.

К примеру, к 2027 году будет построена тропа к вершине Аулиетау, благоустроена территория родников Күмісбұлақ и Тасбұлақ Улытауского района, реконструирована автомобильная дорога «Сатпаев-Малшыбай»-мавзолей «Жошы хан», могильник «Домбауыл».

В этот же день Ерболат Сатыбалдин провёл приём граждан. Среди основных тем, по которым улытауцы обратились к депутату: состояние инфраструктуры, повышение социальных выплат, а также вопросы здравоохранения и образования. В частности, несколько жителей села Улытау поинтересовались, как начинающим фермерам можно получить льготное кредитование от государства. В ответ мажилисмен рассказал о проекте «Ауыл аманаты» партии AMANAT.

«Сельчанам предоставляются микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет, максимальный размер займа 8,6 млн тенге. Таким образом, открывая свое дело, человек может не просто выбраться из долгов, но и значительно улучшить финансовое положение. В прошлогоднем послании народу Казахстана президент отметил востребованность «Ауыл аманаты» и поручил обеспечить стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств. С начала реализации проекта в области Улытау одобрили свыше 380 проектов общей суммой почти 3 млрд тенге. Большая часть средств направлена на развитие животноводства. Многие жители села Улытау уже получили льготные займы, призываю всех остальных принять активное участие в проекте», – сказал Ерболат Сатыбалдин.

#депутат #туризм #AMANAT #Улытау #регион

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