Мажилисмены обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ

Парламент
99
Венера Баталова
корреспондент

Депутаты Мажилиса в рамках визита в АФМ ознакомились с возможностями применения аналитических инструментов в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ 

Скрин из видео АФМ

На встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ.

Представители агентства и депутаты Мажилиса отметили важность имплементации разработанных поправок в национальное законодательство страны.

Также парламентариям презентованы текущие проекты и инициативы АФМ, направленные на обеспечение безопасной финансовой среды и снижение рисков нарушений законодательства, что позволяет соответствовать требованиям международных стандартов и рекомендаций.

Представленные инновационные разработки Агентства позволили получить положительные результаты в антиотмывочной системе страны. 

По итогам визита депутаты выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Агентством для внедрения эффективных законодательных решений в сфере ПОД/ФТ.

#АФМ #отмывание доходов #финансовый терроризм

Популярное

Все
Клуб молодых ученых создан при Ассамблее народа Казахстана
Конференция по вопросам развития Центральной Евразии прошла в столице
В Жаркенте достроена первая в регионе комфортная школа
Осмысливая «Средний коридор»
Центр инноваций и качества открылся в Шымкенте
В Алматы для авто будут выпускать мультимедийные системы с интеграцией казахского языка
Лицензия на детство
С передовой – в передовицу
Не спешил оплачивать штрафы, а зря
Здание котельной обрушилось на юге Костанайской области
А начинали с небольшой мастерской
Аграрии уборку завершили, но с долгами пока не рассчитались
Артисты столичной филармонии представили концерт «Алтын қор – би қазынасы»
Налогов поступает все больше
Праздник на «территории куланов»
Мир в объективе
Вспоминая Сакена Сейфуллина
В Алматы завершился отборочный тур чемпионата FIRST
Грант получил, дело открыл
Школьников в Астане отправили на «дистанционку» из-за погоды
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Второе рождение трассы
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Шатры и юрты Великой степи
Мероприятия, посвященные 800-летию Улуса Джучи, прошли в Астане
Республиканский форум отцов прошел в Кызылорде
В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией
Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Спикер Мажилиса проинформировал главу Кыргызстана о развитии межпарламентского диалога
Казахстан намерен привлечь к 2029 году $150 млрд иностранных инвестиций
Впервые в истории Казахстана запущено производство вольфрама
Возрос интерес к хирургическому лечению сахарного диабета
Конструктивная повестка стратегических партнеров
Творческая дискуссия о правах женщин
Казахстанская федерация футбола предложила использовать опыт взаимодействия с ФИФА и УЕФА
Сотни тысяч людей живут вблизи действующих АЭС
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Премий для госслужащих больше не будет
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые

Читайте также

Лицензия на детство
Во фракции AMANAT подчеркнули важность рационального исполь…
Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Днем Республи…
Продвижение ценностей патриотизма обсудили участники заседа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]