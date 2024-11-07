Мажилисмены обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ

Депутаты Мажилиса в рамках визита в АФМ ознакомились с возможностями применения аналитических инструментов в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Скрин из видео АФМ

На встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ.

Представители агентства и депутаты Мажилиса отметили важность имплементации разработанных поправок в национальное законодательство страны.

Также парламентариям презентованы текущие проекты и инициативы АФМ, направленные на обеспечение безопасной финансовой среды и снижение рисков нарушений законодательства, что позволяет соответствовать требованиям международных стандартов и рекомендаций.

Представленные инновационные разработки Агентства позволили получить положительные результаты в антиотмывочной системе страны.

По итогам визита депутаты выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Агентством для внедрения эффективных законодательных решений в сфере ПОД/ФТ.