МЧС предупреждает о самопроизвольном сходе снежных лавин

Происшествия
238

С целью оценки снегонакопления, состояния моренно-ледниковых комплексов, а также обследования лавиноопасных участков центральной части хребта Иле Алатау проведён аэровизуальный облёт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Установлено, что в горах продолжается процесс снегонакопления. В связи с метелевым переносом снега на отдельных лавиноопасных участках возможен самопроизвольный сход снежных лавин.

 В целях обеспечения безопасности населения, туристов и автомобильной дороги «БАО – Космостанция», 26 декабря  планируется проведение профилактического спуска снежных лавин в лавиносборе № 18, расположенном в бассейне реки Улкен Алматы.

В МЧС отмечают, что если было объявлено предупреждение о сходе лавин, от походов в горы желательно воздержаться. Если предупреждения не было, то прежде, чем отправиться в путь, необходимо знать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться по маркированным тропам, а также разузнать как можно больше о местности, в которых есть риск схода лавин, максимально избегать опасных склонов.

Если перед выходом в горы были зафиксированы обильные снегопады, поход лучше на два-три дня отложить, а в случае отсутствия лавин, дождаться, пока она осядет.

#горы #МЧС #лавина #снег

