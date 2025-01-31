Меч батыра Жанкожи передали в фонд Нацмузея

В Национальном музее РК состоялась торжественная церемония передачи экспоната от депутатов Мажилиса Ардака Назарова и Айдарбека Кожаназарова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ РК

По данным Минкультуры, ценный артефакт представляет собой меч, датируемый XIX веком. По словам дарителей, этот меч принадлежал известному казахскому батыру Жанкоже Нурмухамедулы.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, а также сотрудники Национального музея.

Ранее, в 2023 году, депутат Мажилиса Ардак Назаров также передал в фонд Национального музея кинжал «Джамбия», принадлежавший легендарному казахскому борцу Кажымукану Мунайтпасулы.