Мечеть из прошлого: уникальная находка на  раскопках городища Орнек в Жамбылской области

Мечеть X века нашли на раскопках городища Орнек в Жамбылской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фото: МИА "Казинформ"

На территории древнего городища Орнек в Жамбылской области археологи нашли мечеть.

«Орнек может быть средневековым городом Кульшубом, о котором говорится в трудах арабских географов IX века. Кульшубом, как известно, владели крупные карлукские землевладельцы, и это была ставка одного из феодалов того времени. Раскопки продолжились в 2000-е годы. Найденные объекты, артефакты свидетельствуют, что здесь в X веке на территории весенне-осенних пастбищ одного из племен возникла ставка правителя карлуков на месте постоянного оседлого поселения. И эта же ставка под влиянием торговой логистики Великого Шелкового пути стала ядром, вокруг которого и сложился город», - рассказала жамбылский историк, археолог Галия Алимжанова.

Археологи нашли место, где предположительно в X веке располагалась мечеть, неподалеку был раскопан жилой дом площадью более 50 квадратных метров. Внутри дома нашли керамику и стеклянные изделия, возраст которых историки определены X - XIII веками.

Помимо этого, археологи нашли мавзолей для коллективных погребений. В нижнем слое под мавзолеем находилась мастерская по изготовлению керамики, о чем свидетельствует большое количество разбитой домашней керамики, найденной под мавзолеем.

В раскопках городища Орнек обнаружено большое количество различной керамической посуды, изготовленной как местными мастерами, так и гончарами из Китая, Византии, Ирана, Бухары, Самарканда и Коканда. Здесь нашли множество монет периодов Тюркского, Тюргешского и Карлукского каганатов, а также местной чеканки эпохи караханидов.

«При раскопках, помимо остатков помещений ремесленников и мощных укреплений, указывающих на то, что это место – ставка кочевого правителя, обнаружены мечеть, мавзолей, пристройки казарменного типа, а также жилые дома и мусульманский некрополь», - отметила историк Галия Алимжанова.

Городище Орнек уникально тем, что, находясь в составе Таласского оазиса, в географически, экономически и стратегически удобном месте и будучи в подчинении у города Тараза, Орнек был достаточно крупным и богатым городом для того времени, резюмирует историк.