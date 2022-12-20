Как медиа способствуют прозрачности правительств, объяснил Абдулла Гюль

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"В новую эпоху необходимо правильно разбираться с внутренними вопросами и международными отношениями. Для этого необходимо быть более прозрачными, подотчетными, склонными к сотрудничеству и быть более гибкими на глобальном уровне. В рамках всего этого медиа должны рассматриваться как большой источник власти. В информационную эпоху с учетом цифровых трансформаций у нас есть возможность получить доступ к любой информации. В то же время цифровая среда дает нам власть по мониторингу, возможность принимать в нем участие. Мы всегда осведомлены, что происходит, мы можем поделиться своими мыслями о ходе развития событий и можем также очень быстро реагировать, действовать, если что-то идет в неверном направлении", – обозначил спикер.

Он подчеркнул, что сейчас у каждого есть возможность стать глобальным гражданином, который может выражать свое мнение по поводу происходящего.

"Медиа имеют зеркальный эффект, поскольку они дают отражение того, что происходит внутри страны, для внешних участников. Мы в результате наблюдаем реальную картину в тех или иных странах. Это становится возможным и благодаря свободе слова. Стало невозможно скрыть то, что происходит вокруг нас, благодаря медиа. Мы видим, что это существенно сказывается на выстраивании имиджа", – заявил Гюль.

Он отметил, что медиа способствуют тому, что правительства и страны становятся более прозрачными, подотчетными, и являются критически важным сектором для обеспечения надлежащего управления.

"Медиа и надлежащее управление могут иметь комплексное воздействие. Надлежащее управление связано с участием, верховенством права, демократическими ценностями, ответственностью, подотчетностью, а также равными правами и инклюзивностью. Обеспечение равных возможностей и равное распределение дохода – это синоним надлежащего управления. Такие общества могут ощутить на себе материальные результаты равного обращения, это позволяет им становиться более устойчивыми", – уверен Абдулла Гюль.

По его мнению, в таком сценарии, вместо того, чтобы тратить большие ресурсы на вопросы безопасности, у правительства есть возможность правильно распределить ресурсы на благо граждан, чтобы обеспечит процветание и улучшенные стандарты жизни.

"Казахстан в этом плане оказался очень удачливым благодаря мудрому руководству. После обретения независимости Казахстан сконцентрировался на обеспечении суверенитета, территориальной целостности, сфокусировался на выстраивании добрососедских отношений с другими странами, преодолевая вызовы в области безопасности. Казахстан приложил огромные усилия для создания национальной идентичности", – резюмировал экс-президент Турции.