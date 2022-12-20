Как медиа способствуют прозрачности правительств, объяснил Абдулла Гюль

Политика
Елисеева Екатерина
корреспондент

11-ый президент Турции Абдулла Гюль в ходе Центрально-Азиатского медиафорума высказался о роли медиа в развитии государств, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"В новую эпоху необходимо правильно разбираться с внутренними вопросами и международными отношениями. Для этого необходимо быть более прозрачными, подотчетными, склонными к сотрудничеству и быть более гибкими на глобальном уровне. В рамках всего этого медиа должны рассматриваться как большой источник власти. В информационную эпоху с учетом цифровых трансформаций у нас есть возможность получить доступ к любой информации. В то же время цифровая среда дает нам власть по мониторингу, возможность принимать в нем участие. Мы всегда осведомлены, что происходит, мы можем поделиться своими мыслями о ходе развития событий и можем также очень быстро реагировать, действовать, если что-то идет в неверном направлении", – обозначил спикер. 

Он подчеркнул, что сейчас у каждого есть возможность стать глобальным гражданином, который может выражать свое мнение по поводу происходящего.  

"Медиа имеют зеркальный эффект, поскольку они дают отражение того, что происходит внутри страны, для внешних участников. Мы в результате наблюдаем реальную картину в тех или иных странах. Это становится возможным и благодаря свободе слова. Стало невозможно скрыть то, что происходит вокруг нас, благодаря медиа. Мы видим, что это существенно сказывается на выстраивании имиджа", – заявил Гюль. 

Он отметил, что медиа способствуют тому, что правительства и страны становятся более прозрачными, подотчетными, и являются критически важным сектором для обеспечения надлежащего управления. 

"Медиа и надлежащее управление могут иметь комплексное воздействие. Надлежащее управление связано с участием, верховенством права, демократическими ценностями, ответственностью, подотчетностью, а также равными правами и инклюзивностью. Обеспечение равных возможностей и равное распределение дохода – это синоним надлежащего управления. Такие общества могут ощутить на себе материальные результаты равного обращения, это позволяет им становиться более устойчивыми", – уверен Абдулла Гюль. 

По его мнению, в таком сценарии, вместо того, чтобы тратить большие ресурсы на вопросы безопасности, у правительства есть возможность правильно распределить ресурсы на благо граждан, чтобы обеспечит процветание и улучшенные стандарты жизни.

"Казахстан в этом плане оказался очень удачливым благодаря мудрому руководству. После обретения независимости Казахстан сконцентрировался на обеспечении суверенитета, территориальной целостности, сфокусировался на выстраивании добрососедских отношений с другими странами, преодолевая вызовы в области безопасности. Казахстан приложил огромные усилия для создания национальной идентичности", – резюмировал экс-президент Турции. 

Популярное

Все
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Мирные митинги, переросшие в открытое противостояние народа и власти в декабре 1986 года, стали переломными не только в истории КазССР, но и в самосознании граждан страны
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
В стране принята новая информационная доктрина – серьезный документ, призванный защитить казахстанцев от новых же видов угроз. А их становится все больше...
Средний возраст карагандинских ТЭЦ – 62 года. По человеческим меркам им уже пора на пенсию. Но за годы независимости замену станциям-старушкам так и не построили
Алдар Косе и все-все-все...
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Мелодии жемчужины Востока
Все превращается в дым
Объекты культуры на первом плане
Мир глазами детей
А что дальше?..
Вальс добрых сердец
Строго по регламенту
И «золото», и невеста!
Бюро Сената
Бюро Мажилиса
К Справедливому Казахстану
Фантастический финал!
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Минниханов поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Президент принял акимов Астаны и Карагандинской области
Приоритетные объекты водохозяйственной инфраструктуры модернизируют в Казахстане
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Каких специалистов не хватает Казахстану
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Булата Аюханова
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Отец повесился вместе с детьми из-за конфликта с супругой в Мангистау
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Политика
Глобальные экономические и политические центры гравитации с…
Политика , Правительство , Сенат , Мажилис
Премьера обяжут докладывать о важнейших решениях Правительс…
Политика
Какие новые партии зарегистрировали в Казахстане
Политика , Сенат , Мажилис
Парламент Казахстана сможет немедленно рассматривать законо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]