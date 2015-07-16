Свежий выпуск
Медицинский десант
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Активное участие принимают сотрудники Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Они совершили десанты в составе бригады специалистов областного наркологического реабилитационного центра и областного центра формирования здорового образа жизни. Медики побывали в Бурабайском, Коргалжынском, Егиндыкольском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском районах.
На встречах с ними побывали сельчане, учащаяся и рабочая молодежь, представители правоохранительных органов, медики, работники акиматов. Им рассказали об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РК и области, а также путях передачи вируса. Уровень информированности населения по вопросам распространения ВИЧ-инфекции в среднем составляет 84,4%, констатировали специалисты. Повысить его призваны буклеты и брошюры, которые они раздали всем участникам встреч.

Популярное

Все
20 лет без алкоголя живет целое село в Северо-Казахстанской области
На поборы в детсадах жалуются жители Семея
На учебный процесс не влияет?
На пути согласия и взаимопонимания
Мирная жизнь – базовая необходимость человечества
К нам едет Папа Римский
Расписание и наказание
СМИ – стратегический ресурс
Взывая к разуму
Гигантские трещины на стенах школы пугают детей и педагогов в Туркестанской области
Инициатива, устремленная в будущее
Культура мира и согласия
О качестве и рисках бюджета
Автосимволы эпохи
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
Сразу 4 притона выявили в центре Алматы
Тренер по каратэ изнасиловал 5-летнюю девочку в Актау
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Мальчик разрезал нечаянно газонокосилкой сестренку в СКО
Собака удочерила котят в Атырау
Чужой беды не бывает
Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область
Пожары в Костанайской области: население села Баганалы эвакуируют
Бармен ночного клуба продавала наркотики в Алматы
Батареи просят угля
Токаев дал поручение по компенсациям пострадавшим от пожаров в Костанайской области
2 сантиметра: жители поселка в Алматинской области жалуются на новую дорогу
«Точечные эксперименты» градостроительства
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Тонкая красная нить инфоцыганства
Стали известны подробности двойного убийства в Актау

Читайте также

Свежий выпуск
О качестве и рисках бюджета
Свежий выпуск
СМИ – стратегический ресурс
Свежий выпуск
К нам едет Папа Римский
Свежий выпуск
Мирная жизнь – базовая необходимость человечества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]