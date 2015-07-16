Свежий выпуск Медицинский десант Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Активное участие принимают сотрудники Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Они совершили десанты в составе бригады специалистов областного наркологического реабилитационного центра и областного центра формирования здорового образа жизни. Медики побывали в Бурабайском, Коргалжынском, Егиндыкольском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском районах.

На встречах с ними побывали сельчане, учащаяся и рабочая молодежь, представители правоохранительных органов, медики, работники акиматов. Им рассказали об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РК и области, а также путях передачи вируса. Уровень информированности населения по вопросам распространения ВИЧ-инфекции в среднем составляет 84,4%, констатировали специалисты. Повысить его призваны буклеты и брошюры, которые они раздали всем участникам встреч.



