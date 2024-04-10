Медицинский поезд отправится по регионам Казахстана

Медуслугами будет охвачено свыше 90 тысяч жителей отдаленных аулов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Специализированный медицинский поезд «Жәрдем» начнет курсировать по отдаленным селам и станциям 20 апреля.

«Медицинский поезд позволит сельчанам получить доступ к широкому спектру медицинских обследований, диагностическим услугам, узким специалистам, а также направления на госпитализацию», - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Предварительно в этом году планируется оказать 1 млн медицинских услуг, включая профилактические осмотры, скрининговые исследования, обеспечение лекарственными средствами, консультации профильных специалистов, лабораторно-диагностические услуги, ЭКГ, УЗИ, флюрографию.

В рамках своего маршрута медпоезд посетит 140 станций, где будут обследованы и пролечены более 92 тысяч человек, врачи проведут свыше 100 тысяч приемов.

С учетом паводковой ситуации услугами медицинского поезда будут охвачены жители пострадавших сельских населённых пунктов.