Медперсоналу Диего Марадоны предъявлены обвинения

По делу проходят 8 человек
В Аргентине начался судебный процесс против медперсонала Диего Марадоны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
По делу проходят 8 человек: нейрохирург, психолог, психиатр и другие. Им предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности. В случае признания вины врачам может грозить до 25 лет тюрьмы каждому.
Кроме того, суд разрешил перенести останки Марадоны с частного кладбища в общественный мавзолей по просьбе детей футболиста. Это сделано для того, чтобы фанаты могли отдать дань уважения легенде спорта.
Напомним, Диего Марадона скончался на 61-м году жизни от остановки сердца 25 ноября 2020 года. Незадолго до этого он перенёс операцию и перешёл на домашнее лечение.
Родольфо Бак, адвокат медсестры:
«Единственное, что сделала моя подопечная, – это выполняла приказы. Когда ей говорили, она умывала его, давала ему таблетки, которые обнаружили при вскрытии. Именно она делала ему сердечно-лёгочную реанимацию, когда его обнаружили без признаков жизни».
Марио Бодри, адвокат Фернандо Марадоны:
«Диего знал, что умрет от того лечения, которое ему назначили. Они не пускали других врачей в дом. Они несли ответственность как медики и дали клятву. Также медсёстры не сделали ничего, чтобы предотвратить это. Вы не найдёте ни одного звонка от медперсонала с просьбой о помощи. Во время домашнего лечения Диего мучился».