Медперсоналу Диего Марадоны предъявлены обвинения

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Аргентине начался судебный процесс против медперсонала Диего Марадоны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По делу проходят 8 человек: нейрохирург, психолог, психиатр и другие. Им предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности. В случае признания вины врачам может грозить до 25 лет тюрьмы каждому.

Кроме того, суд разрешил перенести останки Марадоны с частного кладбища в общественный мавзолей по просьбе детей футболиста. Это сделано для того, чтобы фанаты могли отдать дань уважения легенде спорта.

Напомним, Диего Марадона скончался на 61-м году жизни от остановки сердца 25 ноября 2020 года. Незадолго до этого он перенёс операцию и перешёл на домашнее лечение.

Родольфо Бак, адвокат медсестры:

«Единственное, что сделала моя подопечная, – это выполняла приказы. Когда ей говорили, она умывала его, давала ему таблетки, которые обнаружили при вскрытии. Именно она делала ему сердечно-лёгочную реанимацию, когда его обнаружили без признаков жизни».

Марио Бодри, адвокат Фернандо Марадоны: