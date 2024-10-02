Останки Диего Марадоны перенесут в мавзолей в Буэнос-Айресе

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Погребённые на кладбище Белла-Виста останки легенды аргентинского футбола Диего Марадоны перенесут в мавзолей, который возводится в Буэнос-Айресе и будет готов уже в 2025 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лайф.ру

Как сообщила местная газета Clarín, иск в суд с просьбой провести эксгумацию останков и их транспортировку подали родственники титулованного спортсмена. Так как перенос запрошен по гуманитарным причинам и призван организовать всеобщий доступ к телу чемпиона мира 1986 года для выражения соболезнований, служители Фемиды дали положительный ответ.

«Если перенос останков никаким образом не поставит под угрозу их сохранность, нет оснований для отклонения запроса», — гласит постановление суда.

Напомним, что иконы аргентинского футбола не стало 25 ноября 2020 года. Причиной смерти чемпиона мира 1986-го стал отёк лёгких на фоне острой сердечной недостаточности. Впрочем, вердикт судмедэкспертов не устроил родных Марадоны, которые обвиняют в произошедшем некомпетентных врачей. Причём речь идёт не о несчастном случае, а о настоящем убийстве, считает сын легендарного спортсмена.