Мелодии степи

Она увлеклась игрой на старинном казахском духовом инструмен­те еще со студенчес­ких лет. Миру всегда привлекало что-то новое, поэтому выбор в пользу сазсырная, который к тому времени звучал не во всех фольклорных ансамблях и оркест­рах, был очевидным. В юности девушка из Уральска научилась играть на домбре и кобызе, но звуки сазсырная на занятиях в Алматинском музыкальном колледже им. П. И. Чайковского вызывали в ее душе особый трепет. Мягкий теплый тембр сазсырная вызывает ассоциации самые разные – от веселого щебетания птиц до грозного завывания ветра.

После переезда в столицу Миру Тастенову пригласили работать в камерном оркестре Секена Турысбека «Ақ жауын». За десять лет вместе с другими участниками творчес­кого коллектива она объездила с гастролями почти всю страну, а также ближнее и дальнее зарубежье. Сегодня девушка работает в ансамбле «Астана сазы» и параллельно преподает в столичной школе искусств № 2, воспитывая новое поколение музыкантов.

По ее инициативе в учебном заведении в 2019 году создан детский ансамбль сазсырнаистов «Қазына». На занятиях Миры Тастеновой ученики напрочь забывают о гаджетах, всецело погружаясь в волшебный мир народных мелодий. Ее воспитанники часто выступают на концертах, принимают участие в музыкальных конкурсах городского и республиканского уровня. Ребята старательно разучивают знаменитые кюи Ықыласа, Жаппаса Каламбаева, которые повест­вуют о тайнах бескрайней степи. Стоит отметить, что в последние годы композиторы – Еркин Нурымбетов, Кайыргазы Толенов и другие – пишут новые сочинения специально для сазсырная.

– У сазсырная небольшой диапазон, поэтому приходится тщательно подбирать репертуар. Обычно это переложение кылкобызовых кюев и народных песен. Сегодня мастера изготавливают инструмент с диапазоном в полторы октавы. Казалось бы, легкий, компактный музыкальный инструмент круглой формы, похожий на гусиное яйцо, можно быстро освоить за несколько занятий. Но на самом деле научиться играть на нем непросто. Во-первых, его сложно настроить, поэтому все зависит от слуха, чувства ритма и постановки дыхания исполнителя. На звучание сазсырная влияют состав и качество глины. Изначально инструмент бежевого цвета, с годами он темнеет, становится тембрально богаче и приобретает новые интонации и краски, – поясняет музыкант и педагог.

Сазсырнай относится к группе духовых инструментов «окарина», представляющей собой разновидность свистковой флейты. Его аналоги встречаются во многих тюркоязычных странах. На территории Казахстана он был обнаружен в 1971 году при раскопках древнего города Отрара. Значительный вклад в его возрождение внес ученый-этноинструментовед Болат Сарыбаев.

По словам Миры Тастеновой, популяризации народного творчества следует уделять особое внимание, стремиться, чтобы казахстанцы не забывали о своих корнях.

– Меня очень радует, что к сазсырнаю со временем меняется отношение в музыкальной среде. Если раньше уроки игры на сазсырнае воспринимали как дополнительную дисциплину, то сегодня в музыкальных колледжах и консерватории готовят будущих профессиональных исполнителей на сазсырнае, – говорит Мира Тастенова.

Артистка уверяет, что сазсырнай особенно эффектно звучит в тандеме с жетыгеном, сочетая этнические мотивы и современные ритмы. Об этом можно судить по отзывам казахстанских и зарубежных слушателей.

– Однажды мы с группой музыкантов принимали участие в китайской версии телепередачи «Минута славы». Тогда иностранцы удивились, какие же красивые, полетные звуки издает этот маленький инструмент. Любопытные зрители подходили ближе, чтобы повнимательнее рассмотреть все детали, – вспоминает она.

На таких концертах еще раз можно убедиться, что фольклорные мелодии тончайшим образом воссоздают образы прошлого и возвращают нас к своим истокам.