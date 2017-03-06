​Меморандум принес результаты

На сегодня в службе пробации Павлодара на учете состоит более 1 000 человек, осужденных к уголовным наказаниям без изоляции от общества, свыше 30% из них – молодые люди 14–29 лет и около 200 женщин. В этом году на церемонию подписания документа были приглашены и молодые осужденные, у которых возникли трудности в жизни. Кто-то остался без работы и жилья, кому-то нужна помощь в раскрытии талантов.

Сотрудники ЦРМИ провели презентацию программ, в основе которых – целый ряд бесплатных услуг, в том числе консультации по содействию в трудоустройстве, решению жилищных вопросов молодежи. Также желающим предложили вступить в клубы по интересам, участвовать в фотоконкурсах и спортивных мероприятиях. Всем присутствующим раздали буклеты с информацией о проводимых и запланированных мероприятиях.

Это уже второе соглашение между двумя организациями. Как рассказала сотрудник департамента УИС по Павлодарской области Айгуль Сыздыкова, подписанный в прошлом году меморандум уже принес результаты. В рамках его реализации состоялись ярмарки вакансий, мастер-классы, спортивные и культурно-массовые мероприятия, психологические тренинги.