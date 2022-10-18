Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика

Меры борьбы с "серыми" сертификатами утвердил Совет ЕЭК

По инициативе Казахстана Совет Евразийской экономической комиссии утвердил перечень мер по оптимизации обязательных требований ЕЭК к продукции, в том числе в части ее обязательной оценки соответствия установленным требованиям. Таким образом, в периметре стран ЕАЭС принят план мероприятий по борьбе с сертификатами, выданными с нарушениями («серыми» сертификатами), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

По словам заместителя премьер-министра РК – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, принятый документ предусматривает доработку актов ЕАЭС, что позволит исключить случаи, когда, например, на одну декларацию, на один протокол испытаний, выдаваемые на партию, завозятся сотни тысяч единиц товара.

Также перечень мер включает реализацию плана мероприятий для оперативного обмена стран-членов ЕАЭС протоколами исследований и создание единого реестра протоколов.

«В настоящее время для проверки протоколов испытаний, выданных в другой стране Евразийского экономического союза, необходимо делать запрос в это государство и ждать ответа до двух месяцев. За время нашего ожидания товар уже растворяется на рынке. Оперативный обмен информацией позволит получать от наших соседей подтверждение протокола за 1-2 дня. Тогда мы сможем быстро выявлять «серые» сертификаты и не допускать на рынок страны потенциально опасные товары», — отметил Серик Жумангарин.

Вопрос оптимизации обязательных требований ЕАЭС к продукции на ее соответствие установленным требованиям был инициирован Казахстаном в этом году на мартовском заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

По данным Министерства торговли и интеграции РК, за 2021 год казахстанские заявители получили около 25 тыс. сертификатов в одной из стран ЕАЭС. В то время как в Казахстане есть все условия для проведения оценки соответствия на аналогичную продукцию.

За несколько месяцев после инициирования данного вопроса на площадке ЕЭК был подготовлен и сейчас, в октябре, утвержден перечень мер, который позволит ограничить возможности казахстанских предпринимателей в получении «серых сертификатов» в других странах.

Также на заседании ЕЭК были рассмотрены вопросы электроэнергетического рынка, криптографической защиты средств идентификации товаров, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, разработки единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами и другие.

Следующее заседание было решено провести в очном формате в Москве 18 ноября 2022 года.

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