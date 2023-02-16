Меры по наполнению рынка ГСМ перед посевной кампанией рассмотрели в Правительстве

Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами обсуждены на совещании под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В частности, рассмотрены меры по наполнению внутреннего рынка нефтепродуктами перед предстоящей посевной кампанией, пресечению деятельности непродуктивных посредников, а также повышению прозрачности торгового процесса в целом.

В обсуждении приняли участие руководители Министерства энергетики, АО «Самрук-Казына» и нацкомпании «КазМунайГаз».

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости обеспечить стабильные поставки ГСМ от производителей на внутренний рынок, а также в постоянном режиме вести мониторинг запасов и продаж для своевременного принятия мер реагирования.