Меры по обеспечению безопасности летнего отдыха детей обсудили в Правительстве

В Астане прошло совещание об итогах работы министерств и акиматов по обеспечению безопасности детей, водоснабжению, санитарии школ, организации питания, летнего отдыха детей и созданию оздоровительных лагерей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Совещание прошло под председательством заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой.

Вице-министр просвещения Е. Оспан доложил о результатах ревизии видеокамер и едином алгоритме действий по обеспечению безопасности детей в школах.

Тамара Дуйсенова поручила министерствам просвещения, внутренних дел, цифрового развития обеспечить единые требования к системам безопасности организаций образования.

Министерствам здравоохранения, просвещения, торговли и интеграции поручена разработка национального стандарта в сфере санитарии и гигиены в школах с учетом международных требований.

Также заместитель премьер-министра поручила министерствам просвещения, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям тщательно изучить деятельность летних лагерей для устранения всех имеющихся недостатков и принятия профилактических мер по организации летнего отдыха детей в следующий сезон.

«Объекты детского отдыха, досуга, детские центры должны быть многофункциональными, обеспечивать всестороннее, интеллектуальное, творческое, физическое развитие детей», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.